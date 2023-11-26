شهد_اء وجرحى فلسطي_نيون في اقت_حام قوات الاحت_لال لمخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم إن القوات الإسرائيلية قتلت 6 فلسطينيين، من بينهم قاصر، في الضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من مساء أمس السبت ووقت مبكر من صباح اليوم .
وأضافت الوزارة أن 5 من الشهداء سقطوا في مدينة جنين والسادس في قرية يتما القريبة من مدينة نابلس، وأشارت إلى أن 6 آخرين أصيبوا خلال إطلاق النار في جنين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن القوات الإسرائيلية اقتحمت جنين “من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني”.
وأضافت أن شابا فلسطينيا استشهد بقصف مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين.
وأوضحت أن الشاب أسعد علي الدمج، البالغ من العمر 33 عاما، استشهد وأصيب 5 آخرون بينهم 3 نساء، فجر اليوم جراء قصف مسيرة للجيش الإسرائيلي، منزلا في مخيم جنين، كما قصفت مقر الخدمات في مخيم جنين.
وفي حادثة منفصلة، استشهد فلسطيني سادس، صباح اليوم ، متأثرا برصاص القوات الإسرائيلية في قرية يتما جنوبي نابلس بالضفة الغربية.
وأوضحت أن الشاب الشهيد هو عدي مصباح صنوبر (30 عاما)، فيما أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب صنوبر أصيب بالرصاص الحي بالوجه، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب اقتحام القرية، ونقل إلى المستشفى، حيث توفي في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.
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