شيخ العقل زار جنبلاط في كليمنصو وعرض مع السفير الإيراني العلاقات الثنائية

زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، برفقة القاضي الشيخ غاندي مكارم وحضور النائب هادي أبو الحسن.
وساد اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعة، جو من التفاهم التام حول القضايا التي طرحت وتُعنى بقضايا المجلس المذهبي والطائفة بشكل عام، الى جانب قضايا وطنية مطروحة.
وأكد أبي المنى “الحرص على ضرورة جمع الشمل والاهتمام بشؤون الناس، في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد، وعلى واجب تغليب المصلحة الوطنية وانجاز الاستحقاقات، بما يساهم في عودة الحياة الطبيعية إلى الوطن”.
لقاءات
والتقى أبي المنى، السفير الإيراني مجتبى أماني، برفقة وفد من السفارة، وتم البحث في الأوضاع الإسلامية والعامة والعلاقات الثنائية والدور الذي تلعبه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن ضمنه الاتفاق الأخير مع المملكة العربية السعودية.
وكان اللقاء مناسبة، رحب خلالها شيخ العقل بالسفير أماني، منوها بـ”كل اللقاءات والاتصالات التي من شأنها تقريب وجهات النظر على المستويات الإسلامية – الإسلامية والإسلامية – العربية واللبنانية خصوصا، وأهمية تضافر الجهود المخلصة للحفاظ على الأمتين الإسلامية والعربية وقوة مناعتهما، وبما يصون لبنان وحماية دولته ومقوّمات وجوده وتنوّعه”.
بعد اللقاء، قال السفير الإيراني: “تشرفنا صبيحة هذا اليوم بمقابلة سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وتكلّمنا في موضوعات عدة، ومنها التقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد صفوف المسلمين ووجوب توحيد صفوفنا في وجه أعدائنا. كذلك، تحدثنا عن العلاقات الثنائية في مجالات تقريب المذاهب الإسلامية والتواصل بين العلماء المسلمين، وكذلك تبادل الآراء في قضايا منوّعة عدة، وان شاء الله سنستمر في هذه اللقاءات التي تبشر بالخير وبالتعاون المفيد بين البلدين، على صعيد العلاقات الثنائية وفي العالم”.
جابر
والتقى شيخ العقل سفير لبنان في بلغاريا توفيق جابر، يرافقه امين الصندوق في المجلس المذهبي ناجي صعب وعضو المجلس المحامي طلال جابر، وتناول اللقاء أوضاع الجالية اللبنانية في بلغاريا.
“حماس”
كما استقبل أبي المنى وفدا من القيادة السياسية لحركة “حماس” في لبنان برئاسة ممثل الحركة الدكتور أحمد عبد الهادي، وضم مسؤولي العلاقات السياسية والاعلامية عبد المجيد العوض والاسلامية بسام خلف، وتناول اللقاء الواقع الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.
بعد اللقاء، قال عبد الهادي: “تشرفت وإخواني في القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بزيارة سماحة شيخ العقل، ونؤكد حرصنا دائما على التواصل معه وعلى العلاقة المتينة مع هذا الصرح المبارك. لقد وضعناه في صورة العدوان الغاشم والاغتيالات التي قام بها العدو الصهيوني لقيادات فلسطينية ومدنيين وكيف أن المقاومة كانت بالمرصاد وردّت على العدوان ولا تزال تردّ، لتكريس قواعد الاشتباك التي ثبتتها خلال السنوات الماضية بكيفية التعامل مع العدو الصهيوني المجرم”.
أضاف: “وضعنا سماحته بعمل المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية ضد الاحتلال الصهيوني، والتي تتوّسع في كل الضفة الغربية وعنوانها “الشباب عرين الأسود”، كتيبة جنين وطول كرم ونابلس وغيرها من الأطر الشبابية والشعبية التي تواجه الاحتلال، والقرار عند الشعب الفلسطيني بأنه لن يبقَ الاحتلال على ارضنا. كما وضعناه في صورة واقع الشعب الفلسطيني في لبنان، والذي يعيش أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة، في ظل الازمة التي تضرب لبنان، مؤكّدين حرص حماس والفلسطينيين عموما على الامن والاستقرار في المخيمات”.
تابع: “لقد سمعنا من سماحة شيخ العقل الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ومقاومته، والتأكيد أن المقاومة الفلسطينية هي الطريق للتحرير، ودعوته الشعب الفلسطيني إلى تحقيق أمانيه ونيل حقوقه”.
الزهيري
واستقبل رئيسة “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في لبنان انديرا الزهيري وسلمته مذكرة عن “وجع المالكين القدامى والظلم المستمر بحقهم”.
وشكرت له “تفهمه لهذا الوضع”، محملة إياه “تمنيات المالكين بضرورة إعادة حقوقهم وتحرير عقودهم من ظلم التمديدات غير الدستورية وإقرار مشروع قانون أماكن الإيجارات غير السكنية، الذي لا يزال عالقاً أمام الهيئة العامة”.
واشارت في بيان، الى ان “الانتظار لتحرير العقود غير السكنية لم يعد مفيدا ويقتضي تنفيذ التحرير الفوري، لأن التأخير في ذلك يلحق الضرر بأصحاب الحقوق ويشكل خسارة لخزينة الدولة”.
من جهته، وعد شيخ العقل ب”أن ينقل وجع المالكين ومتابعة الموضوع مع الجهات المعنية”.
اجتماعات
وعقد شيخ العقل اجتماعا مع اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي، بحضور رئيسها الشيخ عماد فرج، وتمت مناقشة عمل اللجنة وتفعيل نشاطها الثقافي.
كما اجتمع الى عضو المجلس المذهبي رمزي جمّاز، وتم البحث في زيارته القريبة لكندا وتكليفه نقل رسالة منه الى الجالية الدرزية في ولاية ألبرتا.
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