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شي جين بينغ: الصين مستعدة لتصبح شريكا للولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل
إقليمي ودولي
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الخميس 16 تشرين الثاني 2023
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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استعداد بلاده للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة مع واشنطن في ظل احترام متبادل للمصالح، بحسب وكالة “تاس”.

وقال خلال حفل عشاء ترحيبي للمنظمات الصديقة للصين في الولايات المتحدة : “إن الصين مستعدة لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة الأميركية، فيما تسترشد في العلاقات الصينية الاميركية بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة”.

أضاف: “إذا نظرنا إلى بعضنا البعض على أننا أهم المنافسين، أو بوصفنا أهم التحديات الجيوسياسية، والتهديد المتزايد باستمرار، فإن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى سياسات خاطئة وأفعال خاطئة ونتائج خاطئة”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وصل إلى مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وتعد المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الاميركي جو بايدن هي السابعة منذ كانون الثاني 2021، منذ تولي الأخير منصبه. وهو الاجتماع الثاني شخصيا بين الرئيسين، حيث كان الأول في تشرين الثاني من العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية، ويزور شي جين بينغ الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 6 سنوات.

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