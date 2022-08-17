صاحب فرن في قبضة “أمن الدولة”… وهذا ما أظهره التحقيق￼￼

داهمت دوريّة من أمن الدّولة مخزناً يحتوي على كميّة كبيرة من الطّحين المدعوم في حلبا، والذي يُباع بأسعارٍ مرتفعة.
وبعد أخذ إشارة القضاء، أوقف صاحب المخزن المدعوّ (ع. ع. م.)، لتبيّن بعد التحقيق معه أن صاحب أفران top later في تلمعيان، المدعو (ع. ع.)، هو من باعه الطّحين المدعوم، بغية تحقيق أرباح على حساب فقدان كميّات من الخبز المدعوم للمواطنين.
وتمّ حجز الطحين، وخُتم المخزن بالشمع الأحمر، كما استُدعي صاحب الفرن المذكور.
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف تفرّعات بيع الطحين المدعوم في المنطقة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا