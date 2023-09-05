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صادق النابلسي باجرأ كلام: ميقاتي لازم يكون رجال بوج الغرب والمقاومة لا تطمئن لقائد الجيش!
نبض بيروت
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الثلاثاء 05 أيلول 2023
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نبض بيروت استاذ علوم سياسية في الجامعة اللبنانية د. صادق نابلسي

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