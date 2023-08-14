صادق: لا صلاحية لوزير الثقافة

كتب النائب وضاح صادق عبر منصة “إكس”: “لا يملك وزير الثقافة ولا حتّى المديرية العامة للأمن العام صلاحية منع عرض فني، بموجب القوانين اللبنانية التي أعطت هذه السلطة لوزير الداخلية حصرًا بناءً على رأي لجنة خاصة مؤلّفة من مندوبين عن الأمن العام وبعض الوزارات.
هذا في القانون، أمّا في الواقع، هناك فريق يظن أنّه بإمكانه أن يستبيح كلّ شيء في البلد، فاستباح الدولة والمؤسسات كافة، تشريعيّة وتنفيذيّة وقضائيّة، واستباح الدستور والحريات والأمن والقانون، وها هو اليوم يستبيح العقول والافكار والهوية عبر موظف برتبة وزير ثقافة، هو منها براء، يدّعي امتلاك حق الوصاية على اللبنانيين، ويتعرض لنائب يمثل الأمّة بالإهانات غير المسبوقة في التخاطب السياسي إلّا منذ أن أصبح أمثاله يعيّنون في مناصب عامة خدمةً لأجندات وإيديولوجيات غريبة عن #لبنان.
لن نقبل أن تغيّروا وجه لبنان ولا هويته الثقافيّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة أو التعدديّة، لا بإساءآتكم ولا بسلاحكم. لبنان، في تنوعه الفريد وحريّاته المصانة عبر العصور، عصي على إختذاله بثقافتكم المدمرة”.
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