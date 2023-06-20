صادق: مجلس النواب بمعظم كتله الرئيسية المسؤول الأول عن وجع اللبنانيين

غرّد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “من حضر جلسة الأمس هم نوّاب الكتل التي تتشكل منها الحكومة أو النواب الذين يدعمونها ويدعمون رئيسها بشكل مطلق. هم أكثر من ينتقدها، ثم يصوتون لصالحها عند كل حاجة إلى ترقيع. من أوصل البلاد إلى الانهيار هي الكتل النيابية الكبيرة التي سمحت للحكومات المتعاقبة على مدار سنوات بتخطي كلّ الاعراف وتجاهل القوانين ومخالفة الدستور دون أي رقابة ومحاسبة. وبحجّة “مجبورين نوافق بس آخر مرة”، تحولت “آخر مرة” هذه إلى مئات المرات أدّت إلى إفلاس البلد. الحقيقة أن مجلس النواب بمعظم كتله الرئيسية هو المسؤول الأول عن وجع اللبنانيين”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا