صدور العدد 122 من مجلة “الامن العام”

صدر العدد الثاني والعشرون بعد المئة، تشرين الثاني 2023، من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
– غلاف العدد: “حرب غزّة في عالم اصمّ”، فيه تحقيقات وتقارير حول مجمل التطورات الميدانية والسياسية، والمواقف الاقليمية والدولية من هذه الحرب وتقويم المرحلة المقبلة.
ـ ماذا تعرف عن غزة؟ من هي كتائب القسام؟ ماذا يحدث في حرب القطاع والاصداء الدولية ومآل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي؟
– المدير العام للامن العام بالانابة اللواء البيسري من نقابة المحامين: “ما من قوة في مقدورها مسّ كياننا ووجودنا”.
– وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب: ما يعنينا كحكومة إبعاد الحرب الجارية عن لبنان.
– النواب فادي علامة، ميشال موسى وبلال عبدالله يتحدثون عن دور المجلس النيابي في مواكبة الحرب على غزّة، والباحثان العسكريان العميدان هشام جابر وناجي ملاعب يعرضان التداعيات.
– وزير الإقتصاد أمين سلام يتحدث عن خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة الحرب.
– حوار مع النائبة عناية عز الدين حول دور لبنان في أعمال قمة التنمية المستدامة.
– حديث مع وزير العمل مصطفى بيرم يتناول ملف النازحين، سوق العمل، خطط الوزارة والعلاقة مع المنظمات الدولية.
– الباحث محمد شمس الدين: 48% من المقيمين غير لبنانيين والنسبة الى ارتفاع.
– “الأمن العام” تنشر نص مذكرة التفاهم الموقعة بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمن العام عام 2003.
– الشغور في سدّة الرئاسة يطوي سنته الأولى في ظلّ عجز داخلي.
– “الأمن العام” تواكب معرض لبنان الدولي للكتاب: مشاركة خارجية وإقبال من كل الأعمار.
– الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الفنون والثقافة، الرياضة والتسلية.
يمكن الاطلاع على مضمون العدد على موقع الامن العام:
http:// www.general-security.gov.lb
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