صدور القرار الظني في جريمة بلدة أنصار الجنوبية￼

فادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا أصدر قراره الظني في جريمة القتل العمدي الجماعي التي وقعت في آذار الماضي في بلدة أنصار الجنوبية، وذهب ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، على يد المتهمَين حسين فياض (لبناني) وشريكه حسن الغناش (سوري)، وذلك سنداً للمادة 549 من قانون العقوبات، طالباً إنزال عقوبة الإعدام في حق الجانيَين.
وكان قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري قد ختم ملف التحقيق الأولي قبل إحالته على القاضي أبو سمرا في بيروت لدواعٍ أمنية.
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