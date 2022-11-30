صراخ في جلسة اللجان النيابية… ماذا يحصل؟

علا الصراخ بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب ميشال معوض خلال إجتماع اللجان النيابية المشتركة لاستكمال البحث في مواد قانون الكابيتول كونترول.
كما كان أيضاً علا الصراخ مع بدء الجلسة داخل القاعة بين بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أمس الذي قال فيه ان عددا من النواب لا يريد القانون وعدد آخر لا يريد مناقشته، واعتبر النائب السيد أنه لا يحق له قول ذلك، قائلا: “القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد”.
وطالب بعض النواب برفع الجلسة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا