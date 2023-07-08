صفي الدين: المرحلة الحالية في لبنان بحاجة الى علاجات واقعية وشافية

اكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في المؤتمر العلمي الذي تقيمه جمعية الإمام الصادق في البقاع – كرك نوح في “نحن ندعو دائمًا الى الحوار والتلاقي لإنقاذ لبنان والحفاظ على مقدراته”.
واشار صفي الدين الى أن “المرحلة الحالية في لبنان بحاجة الى علاجات واقعية وشافية يتم فيها لم شمل اللبنانيين”، مشدداً على “أننا في حزب الله لم نناقش مسألة تعديل اتفاق الطائف وفي حال طرح نحن اخر من نعطي رأينا في الموضوع”.
يشار الى ان صفي الدين ألقى كلمة الامين العام لحزي الله السيد حسن نصر الله بالنيابة عنه.
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