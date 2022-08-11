صور توثق لحظة سقوط أم كلثوم على المسرح في باريس… إليكم تفاصيل الحادثة

عام 1967، تعرّضت الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم على مسرح الأولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس، لأشهر موقف محرج في تاريخها الفني، وذلك خلال إحيائها أحد حفلاتها الغنائية.
وفي الوصلة الثانية، وأثناء تأديتها أغنيتها الشهيرة “الأطلال”، قام أحد المعجبين بإقتحام المسرح، وتوجه نحو أم كلثوم وأمسك بقدميها محاولاً تقبيلها، إلا أنها حاولت إبعاده ولكن لم تتمكن فسقطت أرضاً.وحاولت أم كلثوم الخروج من الموقف بطريقة كوميدية، بعد أن تمت مساعدتها، واستأناف حفلها، فأكملت الأغنية بعد استبدال كلمة “مثلنا” بـ”بيننا”، فغنت: “هل رأى الحب سكارى “بيننا”، وهي تشير إلى الشاب الذي كان رجال الأمن يقودونه للخارج.
المصدر: الفن
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