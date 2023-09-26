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ضبط كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة في اللبوة…!
محلي
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الثلاثاء 26 أيلول 2023
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واصلت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب ، اذ دهمت بمؤازرة الجيش اللبناني مستودعا في منطقة اللبوة وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب. وسطرت محضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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