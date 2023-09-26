ضبط كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة في اللبوة…!

واصلت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب ، اذ دهمت بمؤازرة الجيش اللبناني مستودعا في منطقة اللبوة وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب. وسطرت محضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
واصلت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب ، اذ دهمت بمؤازرة الجيش اللبناني مستودعا في منطقة اللبوة وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب. وسطرت محضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
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