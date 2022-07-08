ضغوط دولية لمنع التنسيق مع دمشق في ملف النازحين السوريين (الديار)

لم يتوقف «هاتف» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن «الرن» منذ اعلانه البدء بخطوات قانونية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم. ووفقا لمصادر مطلعة لم تبق دولة غربية معنية بالملف الا ومارست ضغوطا لمنع حصول اي تفاهم ثنائي بين بيروت ودمشق حول الملف. وفضلا عن الوعود بمزيد من التقديمات المالية، كانت التحذيرات «فاقعة» لجهة التهديد بتداعيات غير محسوبة على الحكومة اللبنانية التي ستكون متهمة بخرق حقوق الانسان وتعريض اللاجئين للخطر المحدق.
ووفقا لمعلومات «الديار»، حذرت السفارة الاميركية في بيروت عبر سفيرتها دوروثي شيا، كلا من ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب من مغبة التفرد باستراتيجية حيال النازحين بعيدا عن التنسيق مع المجتمع الدولي. وكان التحذير واضحا لجهة رفض واشنطن «لكسر» القطيعة الرسمية مع النظام السوري، معتبرة ان لبنان ليس كغيره من دول الخليج ولا يستطيع تحمل كلفة خطوة مماثلة قد تكون اكلافها كبيرة.
وفي هذا السياق، سيشهد الاسبوع المقبل تحركا للسفراء الغربيين باتجاه رئيس الحكومة لثنيه عن القيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه، وسيكون ميقاتي امام «اختبار» جدي هو الاول من نوعه في مواجهة المجتمع الدولي، بعدما كلف وزير المهجرين عصام شرف الدين للتنسيق مع الجانب السوري رسميا، وهو قد انهى اعداد زيارته الى دمشق للقاء وزير الإدارة المحلية في سوريا بعد عيد الاضحى لمناقشة الخطة اللبنانية، وتنسيق تفاصيل العودة الآمنة، والبحث في القدرة الاستيعابية المتوافرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم. ووفقا للمعلومات، حصل توافق مسبق مع السلطات السورية حيث تم وضعها بتفاصيل الخطة التي حازت موافقة دمشق، وتبلورت ترتيبات لعودة تدريجية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهرياً، وتم التفاهم على أن تكون عودة النازحين على أساس جغرافي وأن تكون هناك مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم ومناطقهم في سوريا.
وقد شككت مصادر نيابية بارزة في قدرة ميقاتي على الصمود امام حجم الضغوط الدولية. وفي هذا السياق، وبعد ساعات على رفض الامم المتحدة التعاون مع الجانب اللبناني اصدرت منظمة»هيوومن رايتس ووتش» بيانا وصفت فيه الخطوة اللبنانية بانها غير قانونية داعية الى مساعدة الدول المستضيفة ومنها لبنان على رعاية اللاجئين فوق اراضيها، واعلنت رفضها لما اسمته العودة «القسرية». وكانت المفوضية العليا للاجئين قد رفضت المشاركة في لجنة «ثلاثية» مع لبنان وسوريا، واكدت انها لن تعلّق تقديماتها المالية والعينية للنازحين في لبنان، وفي المقابل لن تعمل على تسديدها في حال انتقل هؤلاء إلى الداخل السوري، اي عمليا تأمين الظروف اللوجستية لبقائهم وعدم عودتهم.
المصدر: الديار
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا