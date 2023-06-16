ضو: أزعور مرشّح ثابت لدى المعارضة

أشار النائب مارك ضو إلى أنّ الحوارات قائمة بين النواب لمن يريد الحوار، معتبرًا أن الحوار هو حجة لهروب الثنائي أمل-حزب الله من الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك بهدف التعطيل بشكل مباشر من أجل أن يحكما البلد بمفردهما ونيل الثلث المعطل في الحكومة كما في الرئاسة.
وفي حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، شدّد ضو على أهميّة إجراء الدورة الثانية لانتخاب الرئيس.
وأكّد ضو أنّ الوزير السابق جهاد أزعور هو مرشّح ثابت لدى المعارضة وبإمكانه الحصول على الـ65 صوتًا في حال تمّت الدورة الثانية.
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