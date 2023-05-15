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ضو: بعد عام من تواجد الحالة التغييرية في المجلس تنضج الاقتراحات
محلي
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الإثنين 15 أيار 2023
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غرّد النائب مارك ضو عبر حسابه على “تويتر” كاتبًا: “أعلنت لحظة 17 تشرين بدء نهاية نظام أحزاب الحرب الأهلية، ودخول منطق جديد ومشروع سياسي تغييري على الساحة الوطنية”.

وأضاف: “بعد عام من تواجد تلك الحالة التغييرية في المجلس النيابي، تتراكم الخبرات وتنضج الاقتراحات وتتثبت القدرات العملية لتلك القوى في تكوين بديل، قادر على إعادة تكوين السلطة في لبنان”.

وقال: “أما منظومة أحزاب الحرب فتتفكك ذاتياً. أحزاب سياسية اختارت الاعتكاف، وأخرى ينهار تأييدها الشعبي، وغيرها وجودها مرتبط بطول عمر زعيمها، وبعده يأتي التحلل”.

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