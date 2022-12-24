ضو: لترسيخ سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية

غرد النائب مارك ضو عبر “تويتر”: “قمت اليوم بزيارة مع النائبين الياس جرادي ونجاة صليبا إلى بلدية رميش واجتمعنا مع فعاليّات القرية، بعد ذلك زرت برفقة الدكتور الياس جرادي بلدية عيتا الشعب”.
اضاف: “ركزنا على أهمية ترسيخ سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وفرض القانون والأمن عبر المؤسسات الشرعية للوصول الى تفعيل محاسبة كل معتدي ومتعدّي على الأملاك الخاصة والعامة… هذا كان محور النقاشات خلال الزيارتين، حيث أكدنا على ضرورة قيام الدولة بما تعهّدت به من مسح للأراضي وتثبيت حق الأهالي بالعقارات عبر القنوات الرسمية، وتعهّدنا بمتابعة هذا الأمر من خلال السؤال النيابي والمتابعة مع المرجعيات المعنية في ما خصّ هذا الموضوع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا