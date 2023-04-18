ضو: لن نرضى أن يكون المجلس لتشريع الفشل السياسي

غرد النائب مارك ضو عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “جلسة المجلس اليوم هي لتغطية فشل الحكومة، وتآمر من أحزاب المنظومة التي تريد أن تتجنب الانتخابات البلدية. الأموال موجودة، وبتصرف الحكومة”.
وأضاف: “إن جلسة المجلس النيابي هي ترقيع تشريعي. واستمرار لأسلوب الهروب من الالتزام بالدستور، وتطبيقه انتقائياً وطبعا ضرب للبدء بالإصلاح لإنهاء الأزمة في لبنان، التي مدخلها الوحيد والملزم هو انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأردف ضو: “عدم المشاركة في جلسة اليوم هو الخيار الوطني المسؤول الذي يقطع الطريق على الرضوخ لتعطيل الدستور والمؤسسات إرضاء لاجندات سياسية لبعض الافرقاء هذا الابتزاز الدائم يجب وقفه وإعادة الاعتبار للمهل الدستورية وفرض المسؤولية على الحكومة”.
وختم: “لن نرضى أن يكون المجلس لتشريع الفشل السياسي والحكومي واصباغه ثوب حماية مؤسساتية عبر اجتماعات للمجلس مرتجلة تحت عناوين فضفاضة وغب الطلب مثل تشريع الضرورة”.
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