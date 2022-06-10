طاقم حكام قطري لقيادة نهائي كأس لبنان بين النجمة والانصار

وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طاقم الحكام القطري المؤلف من حكم الساحة الدولي عبد الهادي الأسمر الرويلي، الحكم المساعد الدولي جمعة محمد البورشيد والحكم المساعد الدولي ماجد هديرس الشمري، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس لبنان للموسم الرياضي 2021-2022 بين الأنصار والنجمة، والمقررة اقامتها يوم السبت 11 حزيران على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.
وختم الفريقان تحضيراتهما بتمرين اخير عصر اليوم. وسيحضر المباراة جمهور من الفي متفرج توزعوا بالتساوي بين مشجعي الفريقين.
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