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طالب لجوء سوري يطعن بالسكين 7 اشخاص بينهم 6 اطفال في فرنسا
إقليمي/دولي
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الخميس 08 حزيران 2023
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أصيب سبعة أشخاص من بينهم ستة أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس. وقال مصدر أمني ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن رجلًا مسلحًا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى ثلاث سنوات، وهناك 3 أطفال في وضع حرج
وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم “اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن
وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عملية الطعن عمل جبان
وأشارت مصادر صحفية إلى أن “منفذ الهجوم بالسكين في مدينة أنسي الفرنسية هو طالب لجوء سوري.

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