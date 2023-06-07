طباجة: لاعادة النظر بفواتير الكهرباء

جال رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات في الجنوب علي طباجة على عدد من المطاعم في المنطقة، واستمع إلى الشكاوى المتعلقة بفواتير الكهرباء الخيالية التي تصدر من شركة “كهرباء لبنان” في حين ان ساعات التغذية لا تلبي الحاجات، وهو همّ يضاف إلى فواتير الاشتراكات، وأبدى العديد من أصحاب المطاعم عدم قدرتهم على الاستمرار في عملهم إضافة الى عدم تمكنهم من تسديد هذه الفواتير.
وناشد طباجة وزير الطاقة “إعادة النظر بهذه الفواتير الظالمة والمجحفة لاسيما اننا على أبواب موسم سياحي نأمل أن نعوض بعض الخسائر التي تكبدتها المؤسسات السياحية من بداية الازمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ تشرين 2019 وجائحة كورونا”.
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