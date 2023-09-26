طبيب لبناني في مجلس الشيوخ الفرنسي

نتُخب طبيب القلب الدكتور خليفة خليفة يوم الأحد 24 أيلول 2023 عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي لمدّة ستّ سنوات.
خليفة (70 سنة) ابن بلدة الصفرا الكسروانية انتقل للعيش في فرنسا في العام 1973 حيث عُيّن رئيس قسم القلب في المستشفى المركزي في مدينة ميتز بعد مسيرة طبّية ناجحة وطويلة، وبعد تقاعده منذ عامَين تمّ تعيينه النائب الأول لرئيس بلدية المدينة، الى أن حقّق المفاجأة الكبرى وانتُخب «سيناتوراً» الأحد من بين خمسة فائزين عن إقليم «Moselle» الواقع شمال شرق فرنسا.
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