طرابلسي: التعليم المهني يدخل مدارس لبنان

تحدث عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادكار طرابلسي حول تحديات استمرارية العملية التعليمية وانطلاقتها في التعليم المهني والتقني في المنتدى التربوي الثاني وذلك خلال مشاركته في لقاء لتجمع المعلمين في لبنان والذي حضره النائبان محمد رعد وايهاب حمادة ومدير عام وزارة التربية والمركز التربوي ومختلف اطياف العائلة التربوية في القطاعين الرسمي والخاص وذلك في بلدية الغبيري.
وأشار طرابلسي في مداخلته إلى أهمية القانون ٢٥٥ الذي سبق وقدمه وأقره البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية وتبناه المركز التربوي في الاطار الوطني الجديد للمنهاج الذي سيفرض مواد مهنية وتقنية في التعليم العام من الصف الاول الابتدائي.
وأوضح طرابلسي ان هذا المسار سيُغيّر وجه التربية في لبنان ويجعل التعليم المهني مقصد الطلاب المتفوقين مما يؤول الى دخولهم اسواق العمل وتحصيلهم العيش الكريم والنهوض الاقتصادي المنشود.
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