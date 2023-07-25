طرابلسي: “التيار” لم ينتقل إلى طرح اسم رئاسي آخر

لفت النائب إدغار طرابلسي، في حديث إذاعي، إلى أن التيار الوطني الحر لم ينتقل إلى طرح اسم رئاسي آخر، لكن الطرح دائماً يستند إلى اسم توافقيّ يصدر من المكوّن الوطني المسيحيّ ويكون له الدعم الأكبر من بيئته، مؤكداً أن التقاطع على المرشح جهاد أزعور لا يزالا قائماً.
وقال طرابلسي: يهمنا أن يكون هناك مرشح يمثّل بيئته ومقبولاً وطنياً، مشدداً على أهمية الاتّفاق على برنامج المرشح لجهة السياسة المالية والنقدية والتدقيق المالي الجنائي والحكومة وورقة الدفاع عن لبنان وغيرها.
وأكد طرابلسي أن تكتّل “لبنان القوي” لا يعمل وفق تعليمات خارجية، بل وفق قناعة داخلية وطنية جامعة، قائلاً: نتلقّف المبادرات الإيجابية ولسنا ضدّها ونؤيّد أي مسعى للخروج من الأزمة، لكنّنا بحاجة إلى إجماع على الاسم والبرنامج.
وعن إمكان تأييد التكتل تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظل الفراغ الرئاسي ووجود حكومة تصريف الأعمال، شدد طرابلسي على أن التكتل يرفض أن تأخذ الحكومة الفاقدة للشرعية والميثاقية صلاحيات رئيس الجمهورية، ويؤيد إمّا أن يتسلّم المنصب نائب الحاكم الأول أو حارس قضائي.
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