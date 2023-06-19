طرابلسي: تمت الاستجابة لطلبي لاتمام مبنى مدرسة عمشيت الرسمية المتوقف من سنوات

غرّد عضو تكتل لبنان القوس النائب ادكار طرابلسي في حسابه عبر تويتر وقال: “واخيرا تمت الاستجابة لطلبي لاتمام مبنى مدرسة عمشيت الرسمية المتوقف من سنوات. وسيكون ذلك من ضمن برنامج S2R2. عقبال ما نقول مبروك افتتاح المدرسة الرسمية الجديدة.”
غرّد عضو تكتل لبنان القوس النائب ادكار طرابلسي في حسابه عبر تويتر وقال: “واخيرا تمت الاستجابة لطلبي لاتمام مبنى مدرسة عمشيت الرسمية المتوقف من سنوات. وسيكون ذلك من ضمن برنامج S2R2. عقبال ما نقول مبروك افتتاح المدرسة الرسمية الجديدة.”
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