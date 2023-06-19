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طرابلسي: تمت الاستجابة لطلبي لاتمام مبنى مدرسة عمشيت الرسمية المتوقف من سنوات
محلي
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الإثنين 19 حزيران 2023
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غرّد عضو تكتل لبنان القوس النائب ادكار طرابلسي في حسابه عبر تويتر وقال: “واخيرا تمت الاستجابة لطلبي لاتمام مبنى مدرسة عمشيت الرسمية المتوقف من سنوات. وسيكون ذلك من ضمن برنامج S2R2. عقبال ما نقول مبروك افتتاح المدرسة الرسمية الجديدة.”

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