طرابلسي: سنعمل على ردع المخالفين بالقانون

أكّد النائب ادغار طرابلسي لصوت لبنان على ضرورة الحفاظ على المدارس الرسمية والخاصة، لافتًا إلى الأرباح التي تحققها بعض المدارس الخاصة وإلى التصادم العنيف الحاصل بين لجنة التربية وبعض المدارس، داعيًا المدارس إلى الرأفة بالمعلمين وبالأهل، داعيًا المدارس الخاصة إلى النظر بواقعية إلى موازناتها، معلنًا عن تقديم مشروع قانون لإمكانية إقرار الموازنة بالدولار، تماشيًا مع الأمر الواقع ومع دولرة الحياة في لبنان، مطالبًا الوزارة بالتدقيق بموازنات المدارس، والعمل على ردع المخالفين بالقانون.
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