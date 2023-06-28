طعنوها بالسكين… طفلة ضحية إشكال في مخيم البداوي

توفيت الطفلة دارين محمد دياب متأثره بجراحها اثر الاشكال الذي وقع يوم أمس، في مخيم البداوي، بين شخصين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفلة دارين كانت أُصيبت في الإشكال بطعنة سكين، وتُوفيت متأثرة بجراحها بعدما نُقلت إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
توفيت الطفلة دارين محمد دياب متأثره بجراحها اثر الاشكال الذي وقع يوم أمس، في مخيم البداوي، بين شخصين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفلة دارين كانت أُصيبت في الإشكال بطعنة سكين، وتُوفيت متأثرة بجراحها بعدما نُقلت إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا