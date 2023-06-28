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طعنوها بالسكين… طفلة ضحية إشكال في مخيم البداوي
محلي
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الأربعاء 28 حزيران 2023
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توفيت الطفلة دارين محمد دياب متأثره بجراحها اثر الاشكال الذي وقع يوم أمس، في مخيم البداوي، بين شخصين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الطفلة دارين كانت أُصيبت في الإشكال بطعنة سكين، وتُوفيت متأثرة بجراحها بعدما نُقلت إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

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