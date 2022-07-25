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طفل مفقود… هل من يعرف عنه شيئا؟￼
محلي
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الإثنين 25 تموز 2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:

– مرهف أسامة حلبية (من مواليد عام ٢٠١١، سوري)

الذي غادر بتاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٢ منزل ذويه الكائن في بلدة الجديدة الفاكهة/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر راس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٣١٠٠١٩-٢٨، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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