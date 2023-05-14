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طقس حار بانتظارنا!
الأحوال الجوية
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الأحد 14 أيار 2023
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يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر، مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، لا سيما مطلع الاسبوع، نتيجة تدفق كتل حارّة فوق لبنان وتكون متوسطة الفعالية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:
١- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١١ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكّل الضباب بعد الظهر
٣- الرياح : جنوبية شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة : السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاثنين : مستقر قليل السحب ودافئ والحرارة تعود الى الارتفاع وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: طقس حارّ جداً.

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