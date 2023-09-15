طقس مستقر يرافقنا في الايام المقبلة!

يعود الطقس الى حالة الاستقرار اليوم ويستمر في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
– الجمعة:
١- الحرارة: بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجو: مشمس
٣- الرياح: شرقية ليلًا جنوبية غربية نهاراً تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و ٨٠ ٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية: جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة
– السبت: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
– الاحد: طقس مستقر وقليل السحب والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي : بين ٢٢ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نهارا ضعيفة تنشط احياناً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
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