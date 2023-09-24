طهران: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن تبادل الرسائل مع الإدارة الأميركية مستمر.
ولفت عبداللهيان خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن “خطة سلطنة عمان لا تزال مطروحة على الطاولة”، في إشارة إلى الوساطة العمانية للعودة إلى محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي.
كما أضاف: “إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فنحن جادون في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حتى تعود جميع الأطراف إلى التزاماتها”، وفق ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.
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