طهران ترد على الاقتراح الأوروبي… وهذا ما أعلنته￼

بعثت طهران إلى الاتحاد الأوروبي ردّها على “النص النهائي” الذي طرحه عليها وعلى واشنطن ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أكد الاعلام الرسمي الإيراني.
وأوردت وكالة “إرنا” فجر الثلاثاء بأن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت ردّها خطياً على النص المقترح من قبل الاتحاد الاوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة”.
ولم تقدّم “إرنا” تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية “تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص”، في حين ترتبط الثالثة “بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران”.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستقدّم “مقترحاتها النهائية” بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.
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