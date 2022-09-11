موقع البرامج
نشرات الأخبار
طوابير على محطات المحروقات ليلاً… ما السبب؟
محلي
|
الأحد 11 أيلول 2022
Post Views: 528

تشهد محطات البنزين اكتظاظا كبيرا وذلك بعد الكلام عن رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات غدا.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
دولار صيرفة… كم بلغ اليوم؟￼
محلي
|
الجمعة 09 أيلول 2022
ما مصير الـ250 و500 ليرة؟
محلي
|
الأربعاء 07 أيلول 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com