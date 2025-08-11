موقع البرامج
طوافات للجيش تخمد الحريق قرب معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق
الإثنين 11 آب 2025

 ساهمت طوافات تابعة للجيش في اخماد الحريق الذي اندلع في سفح ردميات بالقرب من معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، إلى جانب فرق اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني.

وكان الحريق شب ظهرا، وساهم ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار بتوسعه.

