طوافات للجيش تخمد الحريق قرب معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق

ساهمت طوافات تابعة للجيش في اخماد الحريق الذي اندلع في سفح ردميات بالقرب من معمل معالجة النفايات الصلبة في سينيق، إلى جانب فرق اطفاء بلدية صيدا والدفاع المدني.
وكان الحريق شب ظهرا، وساهم ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار بتوسعه.
