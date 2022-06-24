طوال حياتها… هبة طوجي ممنوعة من الغناء في دار الأوبرا السوريّة￼

أعلنت وزيرة الثقافة السورية، الدكتورة لبانة مشوح، اليوم الخميس، حرمان الفنانين اللبنانين، هبة طوجي وأسامة الرحباني من الغناء في دار أوبرا دمشق طوال حياتهما، وذلك بعد إلغائهما حفلين لهما هناك في شهر آذار الماضي.
واعتبرت مشوح في تصريحات لإذاعة “سوريانا إف إم” أن اعتذار طوجي والرحباني عن حفليهما “فصل ناقص جدا”.
وأكدت أنها “لم تكن تتخيل أن أحدًا من أسرة الرحابنة بتاريخهم الكبير والعريق أن يخضع لضغوط سياسية كبيرة مؤسفة من أجل إلغاء حفليهما”.
وأشارت إلى أن طوجي “بينت موقفها على “فيسبوك”، وكانت متأثرة جدا، وهو موقف غير مستحب”، بحسب رأيها.
وأوضحت مشوح أن وزارة الثقافة السورية لم تطلب من الفنانين أن يحييا حفلتيهما على مسرح دار أوبرا دمشق، بل هما من طلبا ذلك، وتمت دراسة الموضوع من جانب لجنة البرمجة، وعُرض عليها ومنحته الموافقة لكونهما فقط من أسرة الرحابنة، وذلك قبل أن يتخذا قرارهما بإلغاء الحفلات”.
وتابعت وزيرة الثقافة السورية في تصريحاتها الإذاعية أن “طوجي والرحباني هما من خسرا ودفعا الثمن، وأنه لن يتم استقبالهما مجددا في دار الأوبرا طالما هي على قيد الحياة”، وأردفت أن ما صدر عنهما “كان كبيرا جدا”، وفق تعبيرها.
وكانت طوجي أعلنت عبر حسابها على “إنستغرام” أنها قررت إلغاء حفلها في دار أوبرا دمشق بعد أن فوجئت أن “الصحف والوسائل الإعلامية تناولت الحفل وسمحت لنفسها بإدخالها في صراعات ودهاليز، وجدل لم تختره”.
وأضافت: “بالإضافة لذلك، يشهد العالم اليوم جوا من التشنج الإقليمي والصراعات السياسية الكبيرة وهي أكبر منا بكثير، ولكوني فرد من فريق من التقنيين والموسيقيين، تشاورنا وقررنا أن الظروف ليست مناسبة لتقديم هذه الحفلة في سوريا”.
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