طوفان الأقصى.. قصف صاروخي على عسقلان وأسدود وإسرائيل تتوعد غزة

تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاومين فلسطينيين بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد الاحتلال الإسرائيلي، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ما زالت تقاتل في 7 أو 8 نقاط قرب قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط.
وتجددت الاشتباكات بين جنود إسرائيليين وعناصر من القسام في بلدة سديروت، وأفادت القناة الإسرائيلية الـ12 أن المواجهات تدور قرب مفترق جيفيم وسط البلدة.
من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن استمرار الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في 3 مواقع بمستوطنات عالوميم ونيريم وسديروت.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت سابقا أنها تطارد مسلحين تسللوا إلى منطقة جنوب عسقلان، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن قرار إخلاء 25 مستوطنة و”كيبوتس” في غلاف غزة.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 800 قتيلا إسرائيليا منذ فجر السبت، ونشر قائمة جديدة بأسماء 16 من جنوده قتلوا منذ بداية عملية طوفان الأقصى، بينهم ضابط في وحدة النخبة برتبة مقدم، مما يرفع مجموع القتلى في صفوف قواته حتى الآن إلى 73 عسكريا.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، وإن الوضع يتطلب ردا غير مسبوق.
في المقابل، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000.
وتلاحقت التطورات في غزة خلال ساعات الليل والفجر، حيث شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات مكثفة على مواقع شمالي القطاع وعلى الشريط الساحلي وذلك جوا ومن البحر.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الليلة أكثر من 500 هدف إستراتيجي للمنظمات في قطاع غزة.
كما قال مصدر طبي للجزيرة إن الغارات تركزت على مباني في بيت حانون، حيث بلغ عدد الشهداء 19، كما تعرض منزل في خان يونس للقصف، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص، ليبلغ إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية 436، بينهم 78 طفلا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 2300 مصاب.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يشن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة ويوجه ما وصفها بضربات قاتلة لقدرات حركة حماس، وفق تعبيره.
وأضاف المتحدث أن الجيش استهدف مبنى يقيم فيه نشطاء من حركة حماس وعدة مقرات عملياتية للحركة.
قال مدير الإسعاف في قطاع غزة للجزيرة إن 5 على الأقل من أطقم الإسعاف سقطوا شهداء، وأضاف أن أعدادا هائلة من الشهداء سقطوا جراء القصف الإسرائيلي.
وقال مدير الإسعاف “مقبلون على وضع إنساني كارثي لم تشهده غزة منذ 20 عاما”.
قالت المقررة الحقوقية الأممية في فلسطين إن ملايين الفلسطينيين يعيشون في ظل احتلال عسكري عنيف يحرمهم يوميا من حقوقهم.
وأضافت المقررة الحقوقية أنه ينبغي ألا تكون هناك مستوطنات والقانون الدولي واضح بهذا الشأن.
وأكدت أن العنف العسكري لن يولد السلام وتنبغي العودة إلى الشرعية الدولية، معلنة تضامنها مع المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 800.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مقاتلي حماس ما زالوا يتسللون لإسرائيل لتنفيذ هجمات، كما أفاد مراسل الإذاعة الإسرائيلية بأن حركة الطيران توقفت لنحو نصف ساعة في مطار بن غوريون.
قال الناطق باسم القسام إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة أدى لمقتل 4 من أسرى العدو واستشهاد آسريهم.
وفي السياق، أوضح مراسل الجزيرة أن 50 شهيدا على الأقل سقطوا في قصف إسرائيلي على سوق بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما أفاد بأن إسرائيل شنت غارات على منازل مواطنين شرقي وشمالي غزة.
وقال المراسل إن إسرائيل تقصف شاطئ غزة عن طريق زوارق حربية.
من جهته، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ الآن هجوما واسعا في قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أمر بفرض حصار كامل على غزة، متوعدا إياها بقطع الكهرباء والطعام والوقود.
ووصف غالانت الفلسطينيين بـ”الوحوش البشرية” وقال إن إسرائيل ستتصرف وفقا لذلك.
وقالت كتائب القسام إنها قصفت تل أبيب والقدس برشقات صاروخية ردا على قصف بيوت المدنيين في قطاع غزة، كاشفة عن أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخا.
من ناحيتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة على الشارع رقم 1 بين القدس وتل أبيب.
كما أفادت مراسلة الجزيرة بدوي صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومحيطهما، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تدوي في مختلف أنحاء إسرائيل بما فيها القدس وتل أبيب.
وكشف الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 3 إسرائيليين في عسقلان جراء قصف صاروخي، كما أصيب شخص بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ في أسدود.
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