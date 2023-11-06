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طيران الشرق الأوسط تعلن تسيير رحلات اضافية الى الرياض وجدة
محلي
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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
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اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، ” تسيير رحلات اضافية صباحية (بالاضافة الى الرحلات المسائية القائمة حالياً) الى كل من مدينة الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية وفقاً للجدول التالي:
رقم الرحلة    من    الى    الاقلاع    الوصول    الأيام
ME424    بيروت    الرياض    8:25    11:40    الخميس والسبت اعتباراً من 9 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول
ME425    الرياض    بيروت    12:40    14:15    
ME364    بيروت    جدة    8:55    12:25    الاربعاء والسبت اعتباراً من 11 تشرين الثاني ولغاية 05 كانون الأول
ME365    جدة    بيروت    13:25    14:55  “.

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