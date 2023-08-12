ظاهرة تعكر صفو حياة الجميع… كيف تتخلص منها؟

عندما يقف المرء أمام المرآة أو عندما يلتقط صورة تتجلى تلك النقاط الحمراء على وجهه فتعكر صفو حياته، ويلح عليه السؤال: كيف يمكن التخلص من هذه النقاط التي تسمى بثور الوجه؟
أرقام عن بثور الوجه
تقول صحيفة “يو إس آيه توداي” الأميركية إن بثور الوجه شائعة للغاية، إذ يعاني منها نحو 50 مليون أميركي سنويا، وفقا للأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية.
هذه الظاهرة أكثر شيوعا بين المراهقين والشبان الصغار، إذ تصيب 85 بالمئة للذين تتراوح أعمارهم بين 12-24 عاما.
ويقول خبراء إنه يمكن علاج بثور الوجه، كما أن هناك أمورا يجب فعلها وأخرى يجب تجنبها للتقليل منها إلى جانب العلاج.
وتساهم أسباب عديدة في ظهور البثور، أبرزها سد المسام الموجودة على سطح الجلد بفعل الخلايا الميتة، إلى جانب التغيرات الهرمونية، والالتهابات، ومستحضرات التجميل.
كيف يمكن التخلص من البثور؟
تغيير الروتين اليومي في التعامل مع البشرة، وذلك بتنظيف الوجه مرتين على الأقل يوميا، من أجل إزالة الأوساخ والبكتيريا والزيوت البيئية. ينصح الخبراء أيضا بتجنب الفرك القاسي للجلد.
استخدام المنتجات التي ترطب الوجه لكن لا تسد المسام، إلى جانب استعمال كريم الواقي من الشمس.
يمكن أن يؤدي نمط الحياة والنظام الغذائي دورا في التعامل مع البثور، فالنوم الكافي وشرب ماء بما يكفي الجسم، وتناول أطعمة مصنعة بشكل أقل تساهم في تقليص هذه البثور.
ينصح الخبراء بتناول كميات كافية من الخضار والفاكهة وتجنب الأطعمة التي تسد المسام مثل اللحوم.
العلاج يشمل طائفة كبيرة من الأدوية تشمل أدوية يتناولها الشخص عبر الفم وتعالج الالتهابات، وبعض الأدوية الأخرى التي تحارب البكتيريا وهناك أدوية أخرى تحارب الهرمونات المسببة للبثور.
إلى جانب ذلك، هناك الكريمات الموضعية التي يمكن أن تساهم في فتح المسام وتقليل البكتيريا المسببة للبثور.
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