ظاهرة غريبة تجتاح الحفلات… رشق الفنانين على المسارح وهاري ستايلز الضحيّة الجديدة

هي ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها المغني البريطاني هاري ستايلز لجسم طائر غريب اثناء غنائه على المسرح ليلة السبت الفائت خلال حفل “The One Direction” في فيينا النمسا، اذ سبق ان كان هدفًا لحادثة مؤسفة في حفل موسيقي في العام ٢٠٢٢ حين رُشق بأجسام مماثلة وتداولت مشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل انه وبينما كان هاري ستايلز يؤدي وصلته الموسيقية على المسرح، تطاير جسم مربّع من قبل الجمهور باتجاهه فاصطدم بجسمه وأصاب عينه ما دفعه الى الانحناء متألمًا وهو يغطّي عينيه، ليعود ويقف مستجمعًا قواه ومتابعًا سيره على المسرح. (شاهدوا الفيديو)
وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة من الحوادث المشابهة بالشكل في الآونة الأخيرة ، حيث تعرّض العديد من مشاهير الغناء لأجسام غريبة كالهواتف المحمولة، من قبل روّاد الحفلات الموسيقية اثناء أدائهم على المسارح، ابرزهم ديريك وبيبي ريكسا التي تعرضت لإصابة خطيرة في عينها، اضافة الى كيلسيا باليريني التي كانت هدفًا لسوار على وجهها ما استدعى خروجها من المسرح، فيما ضرب الفنان آفا ماكس في وجهه من قبل احد الحاضرين مقتحمًا المسرح، فتدخل رجال الأمن وأردوه خارجًا.
وبينما استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الظاهرة التي باتت تهدد مختلف الحفلات الفنية وتصيب الفنانين على وجوههم تحديدًا بما يوحي بمؤامرة عنوانها “ثقافة رمي الأشياء” يتولاها أفراد يدفعون ثمنًا مرتفعًا في البطاقات ويجلسون بواسطتها في الصفوف الأماميّة ويبدأون برشق عناصر غريبة مما يخلق حالاً من الفوضى تسيء الى الحفلات الموسيقية وفنانيها، وفيما عبّرت مجموعة من الفنانين عن غضبها من هذه الحوادث المتزايدة، دعت الفنانة أديل جمهورها الى التوقف عن رمي الأشياء خلال حفلها في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا الشهر.
المصدر: بصراحة
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