عائلة والد الطفلة لين طالب: لن نقبل بأقل من عقوبة الإعدام

بعد ما أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة ووفاتها، أكدت عائلة والد الطفلة في مؤتمر صحافي أنّنا “لن نقبل بأقلّ من عقوبة الإعدام”، وتوجّهوا للقضاة بالقول “أنتم دخلتم التاريخ”.
وبحسب القرار الظني اعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات. كما اعتبرت أنّ وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.
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