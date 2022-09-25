عارضة أزياء تفضح خيانة آدم ليفين لزوجته الحامل معها.. وهو يخرج عن صمته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته عارضة الازياء سمر ستروه تقول فيه انه تم التلاعب بها من قبل الفنان الشهير آدم ليفين لإقامة علاقة جسدية لمدة عام مليء وجاء رد آدم بالاعتراف انه “تجاوز الحدود” خصوصا ان زوجته عارضة الازياءبيهاتي برينسلو.
وقال آدم في تصريح لـ TMZ : “لقد استخدمت الحكم السيئ في التحدث مع أي شخص آخر غير زوجتي بأي طريقة مغازلة. لم يكن لدي أي علاقة غرامية ، ومع ذلك ، تجاوزت الحدود خلال فترة مؤسفة من حياتي.”
يتابع: “في بعض الحالات أصبح الأمر غير مناسب. لقد اتخذت خطوات استباقية لعلاج هذا الأمر مع عائلتي. زوجتي وعائلتي هي كل ما يهمني في هذا العالم. كنت بهذه السذاجة والغباء بما يكفي للمخاطرة بالشيء الوحيد الذي يهمني حقًا وذلك كان أكبر خطأ يمكن أن أرتكبه. أنا أتحمل المسؤولية كاملة. سوف نتجاوزها وسنجتازها معا “.
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