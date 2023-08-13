عباد زوين يكشف سرا خطيرا عن الحرب اللبنانية

روى امين عام التنظيم عباد زوين ما يلي عبر مواقع التواصل: “لمن بلش السوري يفوت ع لبنان، سنة ١٩٧٦، اصطدم بمركز التنظيم ببولونيا، و استشهدلنا شباب ابطال.
ومن بعد تقديم التعازي بالشهدا، رحت مع زوجتي قدم التعازي بميشال جبر، بسبب العلاقة العائلية مع عيلتو. نحنا وهونيك بيوصل الرئيس شمعون، صديقن، بيقدم تعازيه، بيقعد كم دقيقة و بيعتذر وبيقول: بدّي روح شوف داني، يللي عّم ينشر الشباب بالجبال، لانو السفير الاميركاني زارني وقللي: ما توقفو بوج دخول الجيش السوري، او منخلليه يمسحكن من الوجود، قولو أنكن انتو طلبتوه. وتاني يوم بيقول الرئيس شمعون انو هوي طالب بدخول الجيش السوري مع بيار الجميل”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا