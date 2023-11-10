عبدالله: استهداف مستشفى ميس الجبل يؤكد ان العدو الاسرائيلي لا يعترف بالمواثيق الدولية

إعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله في بيان “ان إستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، يؤكد ان العدو الإسرائيلي لا يعترف بالمواثيق الدولية، ولا يقيم وزناً لأي إعتبارات انسانية أو أخلاقية”، داعيا المجتمع الدولي الى “ردع ومعاقبة العدو على هذه الممارسات.”
وقال عبد الله :”ها هو العدو الاسرائيلي يثبت من جديد همجيته، وعدم احترامه او التزامه بعدم التعرض للمستشفيات والمدارس واماكن تجمع المدنيين. ان استهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان، يؤكد أن هذا العدو لا يعترف بالمواثيق الدولية، ولا يقيم وزنا لأية اعتبارات انسانية او اخلاقية، وهذا ما شهدناه في غزة، وبخاصة في جريمة مستشفى المعمداني. ان الادانة والاستنكار لهذا العمل الجبان غير كافية، فعلى المجتمع الدولي واجب ردع ومعاقبة هذه الممارسات والافعال المجرمة ،او اقله فرض وقف اطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، للحد من المزيد من الضحايا المدنيين الابرياء”.
وختم عبد الله :”من المعيب طبعا، أن تستمر ازدواجية المعايير والمفاهيم عندما تعني المسألة قضية الشعب الفلسطيني المحقة او الاعتداء على لبنان والخرق المتكرر لقرار مجلس الامن 1701.التحية لغزة واهلها الصامدين الصابرين، وكل التضامن مع اهلنا في الجنوب، ومع ادارة واطباء مستشفى ميس الجبل والعاملين الصحيين فيها .”
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