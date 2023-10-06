عبد اللهيان: إيران رائدة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تواجه حرب الأعداء المشتركة لزعزعة الأمن في إيران وتشويه صورة قوى الأمن الداخلي.
وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، بأن تصريحات أمير عبد اللهيان جاءت في رسالة موجهة إلى القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، العميد أحمد رضا رادان، للتهنئة بمناسبة أسبوع قوى الأمن الداخلي.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن لبلاده دورا فريدا في استقرار وأمن المنطقة والعالم، مضيفا أن إيران رائدة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، وأن قوى الأمن الداخلي إحدى الركائز الأساسية لحفظ الأمن في أنحاء بلاده، ومن عوامل إرساء الأمن والسلام للشعب الإيراني.
وأشار حسين أمير عبداللهيان إلى أن “قوى الأمن الداخلي في إيران ضحت بدماء شهدائها في هذه المسؤولية الخطيرة المتمثلة في الدفاع عن أمن البلاد”.
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