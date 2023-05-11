عبد اللهيان: اجتماع موسكو الرباعي كان خطوة إلى الأمام

قيّم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الاجتماع الرباعي في موسكو بأنه إيجابي، مؤكداً أنه تمّ اتخاذ خطوة إلى الأمام في سياق تقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا.
وقال عبد اللهيان في تصريح للصحافيين، مساء الأربعاء، قبل مغادرته موسكو إنه انتهز الفرصة لحضور الاجتماع الرباعي في موسكو، وعقد اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وناقش تطوير العلاقات الثنائية وخاصة السعي للتعاون، كما تم بحث القضايا الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أنه “في هذه الاجتماعات، تمّت متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات منفصلة لرئيس جمهورية إيران الإسلامية مع رئيسي روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا”.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه تم إحراز تقدّم كبير في العلاقات الإيرانية التركية، وكذلك العلاقات بين طهران وموسكو خلال العام الماضي، مؤكداً أنّ حجم العلاقات التجارية الإيرانية مع هذين البلدين “يُظهر حالة متفائلة”.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ “التطور في العلاقات الروسية جاء نتيجة جهود سفارات البلدين والأجهزة المعنية فيهما، فقد أصبح القطاع الخاص نشيطاً للغاية وتم إنشاء منصات جيدة للقطاع الخاص في البلدين اللذين يمكنهما الاستفادة القصوى من هذه الفرصة”، موضحاً أنّ الأمر كذلك فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا أيضاً.
وفي إشارة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى سوريا، قال: “في دمشق، سنشهد تخطيطاً ووضع السكة لنشاط واسع للقطاعين الخاصين الإيراني والسوري”.
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