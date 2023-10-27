عبد اللهيان اكد جهوزية “الموالين لطهران تحسبا لهجوم إسرائيلي بري على غزة”

حذر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان اليوم، من أن “المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون أصبعهم على الزناد”، وذلك تحسبا لعملية برية متوقعة للجيش الاسرائيلي في قطاع غزة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وقال في حديث إلى الاذاعة الوطنية العامة الأميركية “ان بي ار” من الأمم المتحدة حيث يحضر جلسة للجمعية العامة بشأن الحرب في غزة: “إن ألافعال ستكون أكثر قوة وأعمق مما شهدتموه، لذا اعتقد أنه إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكنا”.
وشدد عبداللهيان على أن “المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من إيران. لا نريد حقا لهذه الأزمة أن تتسع”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا