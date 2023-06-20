عبد المسيح: الاولوية القصوى والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد

اعتبر النائب أديب عبد المسيح أن “الملف الاهمّ اليوم هو ملف انتخاب رئيس للجمهورية، ولا شيء يشرّع عدم وجود رئيس، والاولوية القصوى والوحيدة هي وصول رئيس للبلاد”.
وقال في حديث تلفزيوني “من واجبنا انتخاب رئيس للجمهورية، ومن واجبنا ايضًا تلبية حاجات الناس التي وضعت ثقتها بنا وانتخبتنا”.
واضاف: “حضرت الى الجلسة من اجل ايصال رسالة تقول “عيب أن نفتح جلسات لانتخاب رئيس ولا ننتج رئيساً”.
واشار الى ان “لا مجال الا للحوار ولكن يجب وضع اسس للحوار، والموضوع لا يتعلق فقط برئاسة الجمهورية”.
وقال عبد المسيح: “أنا لا أوافق على فكرة التعطيل وكنت من الأشخاص الذين غرّدوا خارج سرب التعطيل، وأنا من الأشخاص الذين دعوا الى أن يكون لدى قوى المعارضة مرشحها ولدى فريق 8 آذار مرشحها ونذهب بعدها الى الجلسة الانتخابية، واذا فاز أزعور أذهب لتهنئته وإن فاز فرنجية أذهب لتهنئته، وأنا مع الديمقراطية مع أن الفريق الآخر لم يطبقها”.
ولفت الى ان “يجب تعديل النظام أو الدستور بشكل لا يعود يحق لأي فريق التعطيل”.
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