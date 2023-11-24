عبّاس: الأمن يتحقق من خلال الحل السياسي

أكد الرئيس الفلسطيني أنه لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة، مشدداً على أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
كما جدد محمود عباس أثناء لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.
وقال “لا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات السلطات الاسرائيلية في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه”.
وأعتبر أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا الرئيس ضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا