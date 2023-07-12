عثمان استقبل السفير الفلبيني وبحثا في التعاون والتنسيق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، قبل ظهر اليوم، السفير الفلبيني في لبنان السيد رايموند بالاتبات، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامّة في البلاد.
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام، قبل ظهر اليوم، السفير الفلبيني في لبنان السيد رايموند بالاتبات، في زيارة تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامّة في البلاد.
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