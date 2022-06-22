عثمان يبحث مع وفد بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في تعزيز التنسيق

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه في ثكنة المقر العام، وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان “UNTSO”، ضم رئيس البعثة – رئيس هيئة الأركان اللواء باترك غوشا، المستشار العسكري المقدم دانيس أوزولنس،المقدم كيتو دوكبا والنقيب لوكاس بيليك، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.
وأقيمت للوفد الضيف لدى وصوله، مراسم الاستقبال في باحة ثكنة المقر العام، حيث أدت ثلة من سرية المقر العام التشريفات على وقع موسيقى قوى الأمن الداخلي.
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